Власти Москвы рассказали о порядке работы кафе в период пандемии

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы договорились с рестораторами о порядке работы - в 23:00 закрывается вход в заведение, а последний посетитель может покинуть его не позднее полуночи. Об этом рассказал в пятницу первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк, возглавляющий городской департамент торговли и услуг.

"Мы договорились [с предпринимателями], что в 23:00 может зайти последний посетитель. Закрывается [заведение] на вход. До 23:00 мск можно сделать последний заказ, тебе повар готовит какое-то время, в 23:10 мск могут [его] вынести. Ты, по идее, должен рассчитаться на этот момент, и у тебя есть возможность закончить свою беседу, выпить чашку кофе и выйти, до 00:00 мск ты должен покинуть ресторан: в 24 [часа] выключается свет, уходит персонал, и быть никого не должно", - сказал Немерюк в эфире радиостанции "Серебряный дождь".

По его словам, представители бизнеса ответственно относятся к соблюдению требований властей, направленных на борьбу с пандемией. Одним из них является ограничение работы ночных клубов, кафе и ресторанов, которые должны быть закрыты с 23:00 до 06:00.