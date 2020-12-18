Власти Москвы рассказали, при каких условиях в городе начнут смягчать ограничения

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Решения о смягчении ограничительных мер в Москве будут приниматься исходя из ситуации с коронавирусом в целом, а не каких-то конкретных цифр. Об этом заявил в пятницу первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк, возглавляющий городской департамент торговли и услуг.

"На сегодняшний день идет ежедневный анализ ситуации, принимается решение исходя из количества заболевших, количества выздоровевших людей, выписанных, по количеству занятых коек. На мой взгляд, сейчас у Москвы нет проблем с тем, чтобы обеспечить всех нуждающихся лечением. С точки зрения снятия ограничений решение будет приниматься в зависимости от ситуации. Конкретных цифр нет", - сказал Немерюк в эфире радиостанции "Серебряный дождь".

Ограничительные меры ужесточили в Москве в ноябре из-за подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией. В частности, кафе, рестораны и ночные клубы должны быть закрыты с 23:00 до 06:00, ограничивается посещаемость театров, кинотеатров и концертных залов, запрещены почти все массовые мероприятия. Студенты и большинство школьников в столице обучаются дистанционно, работодателей обязали перевести на удаленную работу как минимум 30% сотрудников, а для людей старше 65 лет и еще некоторых категорий горожан действует домашний режим.