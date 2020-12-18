В Москве восстановили подачу электроэнергии в ряде домов в Южном Бутове и Коммунарке

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Восстановлена подача электроэнергии в ряд жилых домов в Южном Бутове и Коммунарке. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Объединенной энергетической компании (ОЭК).

"На данный момент подача электроэнергии полностью восстановлена", - сообщили в пресс-службе.

В пятницу жители ряда домов в Южном Бутове и Коммунарке проинформировали об отключении электроснабжения с 09:00 мск.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ОЭК, в результате механического повреждения при проведении строительных работ отключились две кабельные линии, были обесточены жилые дома ЖК "Скандинавия" и "Белые Ночи". Место повреждения двух кабельных линий обнаружено, организованы ремонтные работы.