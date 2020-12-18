Власти столицы рассказали о состоянии здоровья ребенка, потерявшегося в Москве

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Мальчик, который потерялся в Москве, находится в больнице. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"В СМИ появились сообщения о найденном без сопровождения взрослых мальчике. Сейчас ребенок в больнице; его жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудники соцзащиты оперативно связались с семьей для уточнения обстоятельств произошедшего. По словам мамы, ребенок ночью проснулся и вышел из дома, пока все спали", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что мальчика обнаружила полиция.

"Семья ребенка благополучная; получает социальную помощь. Сотрудники соцзащиты окажут родителям и мальчику всю необходимую поддержку, в том числе психологическую", - рассказал собеседник агентства.