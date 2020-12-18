В Москве сохранятся льготы на проезд для всех категорий граждан в 2021 году

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Льготный проезд в московском транспорте для всех льготных категорий граждан сохранится в 2021 году. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"В 2021 году мы сохраним все льготы на проезд. Бесплатный проезд на городском транспорте Москвы остается для следующих граждан: пенсионеры, предпенсионеры, дети из многодетных семей, один из родителей многодетной семьи, инвалиды, ветераны боевых действий, ветераны ВОВ, почетные доноры Москвы, России и СССР - и это лишь часть льготных категорий граждан", - сообщили в пресс-службе.

Там напомнили, что в Москве из-за ситуации с коронавирусом временно приостановлен бесплатный проезд для граждан старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, перечень которых определен Департаментом здравоохранения города Москвы, учащихся 6-11 классов, студентов вузов и колледжей.

Ранее пресс-служба сообщала, что повышение цен на большинство билетов для проезда в московском транспорте ожидается с 2 января. Так, поездка по карте "Тройка" будет стоить 42 рубля вместо 40, по банковской карте - 46 рублей вместо 44. Билет на 1 поездку будет стоить 60 рублей вместо 57, билет на 90 минут можно будет приобрести за 65 рублей вместо 62.

Кроме того, билеты на 60 поездок дорожают на 100 рублей будут стоить 2 070 рублей. Проездной на 30 дней подорожает с 1 180 до 1 240 рублей. Стоимость безлимитных билетов на 90 дней и год останется неизменной.