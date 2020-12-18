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Движение на Ленинградском проспекте в Москве восстановлено после ДТП

В результате ДТП пострадал один человек

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Движение транспорта на Ленинградском проспекте в Москве восстановлено после аварии с участием четырех автомобилей. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Движение восстановлено", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что движение перекрыто по двум полосам на Ленинградском проспекте в Москве из-за аварии с участием четырех автомобилей, образовалась пробка в сторону центра протяженностью 2 км.

Как уточнили ТАСС в пятницу в управлении столичной Госавтоинспекции, в данном ДТП пострадал один человек, он был госпитализирован. Авария произошла в 12:12 мск на Ленинградском проспекте в сторону центра перед выездом из Ходынского тоннеля.

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