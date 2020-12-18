В Москве возобновят строительство культурно-спортивного центра у бассейна "Чайка"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Здание культурно-спортивного центра "Чайка" рядом с одноименным бассейном в центре Москвы будет достроено. Инвестор получил соответствующее разрешение, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Стройкомплекса Москвы.

"Больше 10 лет работы по строительству культурно-спортивного центра "Чайка" в Хамовниках были заморожены. Теперь выдано разрешение на строительство, и инвестор может приступить к достройке здания. <...> Строительство будет вестись в два этапа: на первом этапе завершат возведение каркаса здания, выполнят наружную и внутреннюю отделку, на втором - проложат инженерные сети, проведут благоустройство и озеленение", - рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба.

По словам заместителя мэра, это будет пятиэтажное здание площадью 17 тыс. кв. м с тремя подземными этажами. Внутри планируется обустроить фитнес-зону с залом аэробики, раздевалками и душевыми, тренажерный зал, залы для тенниса, банный комплекс, медцентр и другую инфраструктуру. В здании предусмотрена подземная автостоянка на 96 машино-мест. Кроме того, на территории обустроят наземную парковку.

Председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко добавил, что по заданию комитета после начала работ на объекте специалисты центра экспертиз (ЦЭИИС) выполнят необходимые лабораторно-инструментальные исследования на объекте. "Это позволит обеспечить конструктивную безопасность здания и соответствие строительства всем нормативам. Также будет установлен контроль за соблюдением строителями противоэпидемических требований", - отметил Антосенко, чьи слова приводятся в материале.