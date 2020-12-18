Ремонт первой половины Большого Каменного моста завершен

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Специалисты Комплекса городского хозяйства досрочно завершили капитальный ремонт первой половины Большого Каменного моста, движение будет открыто в ближайшие выходные. Об этом сообщил ТАСС в пятницу заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Досрочно завершен ремонт первой половины Большого Каменного моста, который стартовал в июле, менее чем за полгода был проделан колоссальный объем работ. В субботу на сооружении начнется перезапуск движения - обновленную часть моста откроют для транспорта, а вторую закроют на ремонт", - сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что на отремонтированной части сооружения было уложено более 8 тыс. кв. м "бесшовного" дорожного полотна - на нем практически нет стыков, так как деформационные швы скрыты под слоем асфальта. Нанесена временная дорожная разметка, постоянная появится после завершения всех работ. Тротуар на обновленной части моста откроют в феврале 2021 года после окончания работ по монтажу гранитной облицовки и отреставрированного чугунного ограждения, до этого времени проход пешеходов будет осуществляться по действующей сейчас схеме.

Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках капремонта части моста специалисты провели сложнейшие работы по замене несущих балок руслового пролета, на которые опирается железобетонная плита проезжей части и тротуара. "Монтаж балок проводился на площади более 400 кв. м, был полностью демонтирован участок в центре моста, открывающий доступ к внутренним конструкциям. После установки балок это место закрыли плитой, затем было проведено армирование, бетонирование, укладка гидроизоляции и асфальта, обустроена новая ливневая канализация", - сказал Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, в рамках обновления моста проводится большой объем реставрационных работ. Так, ведется восстановление наружных дверных проемов и дубовых витражей в нижней части сооружения. С закрытой части моста были сняты чугунное ограждение и гранитная облицовка, их направили в реставрационные мастерские для обновления и восстановления первоначального вида, сейчас ведется установка на прежнее место.

Заместитель мэра напомнил, что Большой Каменный мост не ремонтировался с момента постройки в 1938 году. Проведение капремонта позволит увеличить несущую способность сооружения, что значительно повысит срок службы и увеличит межремонтный период. В ходе ремонта мост фактически пересоберут заново, при этом он продолжает функционировать и закрываться полностью не будет, заключил Бирюков.