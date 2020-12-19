Более 1 млн СМС с результатами теста на коронавирус отправили жителям Москвы

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Жители Москвы получили свыше 1 млн СМС с результатами анализов на коронавирус за месяц. Об этом сообщается на сайте мэрии.

"Уже более миллиона СМС-сообщений с результатами анализа получили москвичи, сдавшие ПЦР-тест на COVID-19. Это касается анализов, взятых в медицинских организациях городской системы здравоохранения. Мы решили инициировать такие рассылки для того, чтобы жители столицы могли максимально оперативно получать результаты и соблюдали меры предосторожности, поскольку еще не все горожане успели открыть доступ к своим электронным медицинским картам", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Как поясняется в материале, если у человека подтвердился коронавирус, то в сообщении его просят оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. С ним также связываются врачи и рассказывают о дальнейших действиях. Если результат теста оказывается отрицательным, то просто рекомендуется продолжать следовать правилам безопасности - носить маску и перчатки, соблюдать социальную дистанцию.

Взрослые москвичи могут сдать ПЦР-тест на коронавирус по предварительной записи в одной из 162 поликлиник города. Горожанам до 18 лет можно сдать анализ в одной из 45 детских поликлиник. Результат исследования появится в течение трех дней в электронной медицинской карте.