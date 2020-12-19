В Москве за сутки госпитализировали 1 736 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Всего 6 459 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Москве за последние сутки, 1 736 человек госпитализировали. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В столице подтверждено 6 459 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За прошедшую неделю по сравнению с предыдущей в столице наблюдается отрицательный прирост новых заболевших. За последние сутки госпитализировано 1 736 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 501 человек", - сказали в штабе.

Там уточнили, что 10,9% среди заболевших - дети, 40,9% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,9% - от 46 до 65 лет, еще 12,3% - от 66 до 79 лет. Также 5% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица, находятся под медицинским наблюдением.

Оперативный штаб напомнил о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также школьникам 6-11 классов и студентам, обучающимся дистанционно. В общественных местах необходимо носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.