Два проекта московского фестиваля "Цветочный джем" стали лауреатами премии

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Онлайн-серия образовательных программ фестиваля "Цветочный джем" и специальный проект парка для одного из жилых районов Москвы стали лауреатами Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Сразу два проекта открытого международного конкурса и фестиваля правительства Москвы "Цветочный джем" стали лауреатами XI Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре. Онлайн-серия образовательных программ "Цветочного джема" стала победителем в номинации "Лучший фильм, теле- и радиопередача". Также награды удостоен специальный проект парка для одного из жилых районов столицы, созданный под руководством британского архитектора и урбаниста Питера Финка", - говорится в сообщении.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, фестиваль "Цветочный джем" не только позволяет преобразить общественные пространства Москвы работами талантливых ландшафтных архитекторов из разных стран, но и становится образовательной площадкой для обмена опытом. Это большая образовательная программа с участием ведущих мировых профессионалов, результаты которой используются и в России, и за рубежом. Она бесплатна и доступна для всех желающих.

Цикл дискуссий и круглых столов с участием специалистов в области ландшафтной архитектуры, дизайна, урбанистики в режиме онлайн начали снимать в начале лета. Съемки продолжаются до сих пор, уже запланированы новые онлайн-мероприятия до конца весны.

"Специальный проект "Цветочного джема" - парк, который спроектировала для одного из жилых районов Москвы команда победителей конкурса "Цветочный джем" 2018 года под руководством Питера Финка, британского архитектора и урбаниста, куратора и эксперта "Цветочного джема". Над проектом работали итальянские ландшафтные архитекторы Алессандро Тривелли и Сильвия Калатрони, а также российские дизайнеры и архитекторы: Патрисия Гарсиа Алайо, Денис Баташев, Дмитрий Бочков, Валентина Шалыгина, Анна Чжан, Наталья Кравчук и Ольга Мырзаханова", - добавляется в материале.

В парке предусмотрены современные детские и спортивные площадки, прогулочные зоны, травяные холмы и зеленые кровли, многофункциональное спортивное поле и березовая роща. Расположение мест для отдыха и детских площадок позволит посетителям в зимнее время оставаться на солнце, а в летнее - в тени. Растения расположены так, чтобы максимально эффективно поглощать вредные выбросы и очищать воздух.