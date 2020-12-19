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Пандемия COVID-19

Главврач заявила, что в Москве готовы к любому развитию ситуации с COVID-19 на праздниках

По словам Марьяны Лысенко, врачи работали от 12 до 24 часов в сутки уже с весны, и до сих пор ничего не изменилось

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Новогодние праздники могут увеличить нагрузку на систему здравоохранения Москвы в период пандемии коронавируса, но специалисты готовы к любому развитию ситуации. Об этом сообщила главный врач московской больницы №52 Марьяна Лысенко в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" на телеканале "Россия-1".

"Да, мы готовы... в общем, к любому развитию событий", - сказала Лысенко, отвечая на вопрос о готовности системы здравоохранения к увеличению нагрузки в период новогодних праздников, когда люди станут чаще встречаться и общаться.

По ее словам, врачи работали от 12 до 24 часов в сутки уже с весны, и до сих пор ничего не изменилось. Врач предположила, что все медики уже адаптировались к подобному ритму.

"Если бы я знал [о сроках окончания пандеми], разве бы я здесь стоял? У коронавируса есть, конечно, особенность, и первая особенность - его сложно прогнозировать", - добавил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

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РоссияПандемия COVID-19Проценко, Денис Николаевич
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