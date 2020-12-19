Строительство Бирюлевской линии метро в Москве начнется в 2021 году

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Бирюлевскую линию Московского метрополитена планируют начать строить в 2021 году, там могут появиться 10 станций. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Проект планировки Бирюлевской линии с десятью станциями находится в проработке. Новая линия стратегически важна для развития территорий на юге Москвы, ведь на пути нового маршрута проживает порядка полумиллиона человек и еще 250 тыс. работают. Начать строительство этой линии мы планируем в следующем году", - приводятся слова заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Он подчеркнул, что новая линия придет в густонаселенные районы, не охваченные ранее сетью метро - Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, а также микрорайон Курьяново. Ветка стартует на территории реорганизуемой промзоны "ЗИЛ", далее пройдет через Нагатинскую пойму Следующая станция разместится в Нагатинском затоне, еще одна появится в микрорайоне Курьяново, далее - на Кавказском бульваре, на Бакинской улице, а также вблизи достраиваемого городом проблемного ЖК "Царицыно". Маршрут этого радиуса доходит до района Бирюлево Западное, который сегодня отрезан от города двумя направлениями железной дороги.

По словам заммэра, по ходу линии будут организованы пересадки на станции других линий подземки и железных дорог.

"Так, появится пересадка на станцию Московского центрального кольца (МЦК) "ЗИЛ", на станцию Замоскворецкой линии "Технопарк", а также на "Кленовый бульвар" Большого кольца. Бирюлевская линия имеет потенциал для продления в Щербинку на территории новой Москвы, также закладывается возможность ее продления от промзоны "ЗИЛ" в сторону центра", - добавил Бочкарев.