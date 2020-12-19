Бар "Квартира" в Москве могут временно закрыть за нарушение мер профилактики COVID-19

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Специалисты выявили нарушения мер профилактики коронавируса в баре "Квартира" в Пресненском районе Москвы, где проходила вечеринка после 23:00. Об этом сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Козлов.

"Сотрудниками ОАТИ совместно с полицией сегодня был проведен рейд по исполнению указа мэра Москвы Сергея Собянина о работе ночных клубов и ресторанов после 23:00. В частности, по адресу: ул. Рочдельская, д. 15, был проверен бар "Квартира". Ориентировочно в 00:20 с помощью сотрудников ОМОН были вскрыты закрытые двери бара. При проверке был обнаружен полный зал гостей, полным ходом продолжалось их обслуживание. О социальной дистанции речи и не шло. Все факты нарушений были зафиксированы", - сказал Козлов.

Он отметил, что за выявленные нарушения, согласно ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"), юридическому лицу грозит штраф на сумму до 300 тыс. рублей, а в случае установления фактов причинения вреда здоровью людей до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Кроме того, под нарушение попало и соседнее заведение "Никуда не едем", также грубо нарушавшее требования указа мэра Москвы.

Эксперт добавил, что сотрудники ОАТИ в Москве зафиксировали еще несколько заведений, которые продолжают работу после установленного времени закрытия. При этом размах нарушений, по его словам, в них был скромнее, что тем не менее не освобождает их от применения мер административного воздействия.

Кроме того, источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в рейде также принимали участие не только столичные полицейские, но и ОМОН.

Как уточнили ТАСС в Главном управлении Росгвардии по Москве, во время рейда в баре "Квартира" находились 150 человек, все они были без средств индивидуальной защиты. "В результате сотрудникам столичного ОМОН пришлось вскрывать входную дверь, чтобы попасть внутрь. В помещении присутствовали более 150 посетителей, которые к тому же находились без средств индивидуальной защиты дыхания и не соблюдали социальную дистанцию. В одном из помещений заведения были обнаружены и изъяты три свертка с неизвестным порошкообразным веществом белого цвета. Оно направлено на экспертизу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате проведенного профилактического мероприятия были изъяты кассовые чеки и документация. В отношении руководства заведения проводится проверка.

Об ограничениях

Ранее первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк, возглавляющий городской департамент торговли и услуг сообщил, что заведения в Москве должны закрываться строго в 23:00 мск и открываться не ранее 06:00 мск. В связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве мэр ввел дополнительные ограничения с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года. Среди них - перевод студентов городских вузов и колледжей на дистанционное обучение, их транспортные карты также временно заблокированы. Перестали работать детские развлекательные центры, детские комнаты в ресторанах и торговых центрах. С 23:00 до 06:00 в городе не смогут работать кафе и рестораны, ночные клубы. Организациям, работа которых связана с очным присутствием граждан, рекомендуется ввести систему QR-кодов.

В новость внесены изменения (16:44 мск) - добавлена информация в шестом и седьмом абзацах