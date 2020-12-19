На северо-западе Москвы легковушка столкнулась с машиной скорой помощи

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи на северо-западе Москвы, в которой находился пациент. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой на северо-западе столицы. В машине скорой находился пациент, которого везли в 52-ю ГКБ. После ДТП пациента передали в другую машину скорой помощи. Пострадавших в результате ДТП нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работают полицейские, которые устанавливают причины ДТП.