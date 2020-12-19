{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На северо-западе Москвы легковушка столкнулась с машиной скорой помощи

Пострадавших нет

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи на северо-западе Москвы, в которой находился пациент. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой на северо-западе столицы. В машине скорой находился пациент, которого везли в 52-ю ГКБ. После ДТП пациента передали в другую машину скорой помощи. Пострадавших в результате ДТП нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работают полицейские, которые устанавливают причины ДТП.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
Бар "Квартира" в Москве могут временно закрыть за нарушение мер профилактики COVID-19
Кроме того, нарушения выявлены в находящемся рядом заведении "Никуда не едем"
Читать полностью