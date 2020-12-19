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Пандемия COVID-19

"Главсlub" в Москве грозит штраф за нарушение антиковидных мер на концерте "Кровостока"

Половина посетителей не соблюдали перчаточно-масочный режим

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Заведению "Главclub" в Москве грозит штраф до 1 млн рублей за нарушения антикоронавирусных мер на концерте группы "Кровосток". Об этом сообщил журналистам в субботу главный инспектор столичного объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.

"19 декабря было проведено обследование концертной площадки "Главclub" по адресу: улица Орджоникидзе, дом 11, во время концерта группы "Кровосток". В ходе обследования было установлено несоблюдение перчаточно-масочного режима [у] 50% посетителей концерта. Также были выявлены нарушения соблюдения требований социального дистанцирования", - сказал Поповский.

Он пояснил, что заведениям за нарушения грозит крупный штраф либо приостановление деятельности. "Штраф за такие нарушения составляет до 300 тыс. рублей. Если в результате нарушения будет нанесен ущерб имуществу или здоровью человека, то до 1 млн рублей, либо приостановка деятельности на 90 дней по решению суда", - заключил Поповский.

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