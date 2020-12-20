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Елочные базары откроются во всех районах Москвы 20 декабря

Жители города смогут приобрести на них как отечественные ели и сосны, привезенные из соседних регионов, так и зарубежные. Также деревья можно будет купить онлайн

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Традиционно 20 декабря в столице начинают работать елочные базары. Во всех районах Москвы откроются десятки точек продажи новогодних деревьев.

Жители столицы смогут приобрести к празднику как отечественные ели и сосны, привезенные из соседних регионов, так и зарубежные. В предыдущие годы в Москве продажа елок велась по 300 адресам.

Кроме того, будет работать елочный онлайн-базар, который организует одна из крупных сетевых компаний.

Все елочные базары будут работать при соблюдении требований Роспотребнадзора в условиях пандемии коронавируса.

В 2019 году стоимость отечественной ели на московских базарах составляла около 700 рублей за метр, импортная - порядка 2,5 тыс. рублей за метр.

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