До двух градусов мороза и гололедица ожидаются в Москве 20 декабря

МОСКВА. 20 декабря. /ТАСС/. Небольшой снег, местами гололедица и до двух градусов мороза ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от минус 2 до 0 градусов. В ночь на понедельник температура может опуститься до минус 3 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 759 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура будет колебаться от минус 5 до 0 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до минус 6 градусов.