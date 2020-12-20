Дом "Педагог Московской консерватории", в котором жил Шостакович, отремонтируют

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Исторический дом "Педагог Московской консерватории", в котором жили композиторы Арам Хачатурян, Дмитрий Шостакович, скрипач Леонид Коган и дирижер Клавдий Птица, отремонтируют в столице. Об этом в воскресенье сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Дом жилищно-строительного кооператива "Педагог Московской консерватории" спроектировал архитектор Иосиф Маркузе. Восьмиэтажное здание является объектом культурного наследия регионального значения.

"Специалисты обновят отделку стен керамической плиткой в холлах и тамбурах, уложат новую напольную плитку на лестничных клетках и в местах общего пользования, произведут монтаж оконных блоков, выполненных по историческим аналогам. Также будет выполнена очистка и ремонт стен, потолка и низа лестничных маршей, замена входных дверей и ремонт лестничных ограждений и поручней", - сообщила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева, чьи слова приводятся в сообщении.

Кроме этого, работы запланированы и снаружи, в том числе специалисты расчистят цоколь, оштукатурят и покрасят дом, обновят фасад и обработают стены антигрибковыми препаратами. Помимо этого, на фасаде появятся новые флагодержатели. Также ремонт проведут на чердаке и в подвале здания. В историческом доме заменят часть системы мусоропровода и систему коммуникаций.