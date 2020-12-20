Проезд в московском метро и на МЦК в новогоднюю ночь будет бесплатным

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Проезд в столичном метрополитене и на Московском центральном кольце (МЦК) в новогоднюю ночь будет бесплатным. Об этом сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"По традиции для москвичей мы украсим весь Московский транспорт, а проезд в мосметро и на МЦК будет бесплатным всю новогоднюю ночь. Бесплатными станут и парковки - c 1 по 9 января", - сказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

В понедельник по Кольцевой линии начнет ходить новогодний поезд. Кроме этого, в ближайшее время трамваи и электробусы украсят гирляндами.