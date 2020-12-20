Работы главного архитектора Москвы продали на благотворительном аукционе за 4 млн рублей

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Работы главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, выставленные на благотворительном аукционе "Литфонда", были проданы почти за 4 млн рублей. Средства будут направлены фонду помощи детям-сиротам "Здесь и сейчас", сообщает пресс-служба аукционного дома в воскресенье.

"На аукционе, который прошел 19 декабря, были выставлены работы главного архитектора Москвы и художника Сергея Кузнецова и финалистов Международного конкурса архитектурного рисунка "АрхиГрафика". На торги были выставлены 34 картины, и все проданы на общую сумму 4 380 000 рублей", - говорится в сообщении.

Продажи начинались от 1 рубля за лот, но в ходе торгов цена возрастала в несколько тысяч раз. В пресс-службе уточнили, что 25 работ Кузнецова были проданы на общую сумму 3 млн 985 тыс. рублей. Вырученные на аукционе деньги пойдут в фонд "Здесь и сейчас".

В "Литфонде" напомнили, что Кузнецов давно поддерживает "Здесь и сейчас", а мероприятие было организовано по его инициативе. "Работы, выставленные на аукцион, посвящены двум его любимым городам - Москве и Венеции", - уточнили в "Литфонде".

В пресс-службе добавили, что работы финалистов и победителей ежегодного конкурса "АрхиГрафика", в проведении которого Кузнецов также принимает участие, подхватывают тему изображения урбанистических ландшафтов. Среди лотов были работы Екатерины Лутохиной, Анастасии Яшкиной, Анастасии Нестеровой, Александра Кобяка, Юрия Гребенщикова и др.