В Москве приставы начали взыскивать штрафы с нарушителей режима самоизоляции

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Московские судебные приставы начали взыскивать штрафы с нарушителей самоизоляции в период пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП по Москве.

"По состоянию на 1 декабря текущего года на принудительное исполнение в подразделения судебных приставов ГУ ФССП России по Москве поступило 247 постановлений о взыскании административных штрафов, предусмотренных ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения") и ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения")", - сообщили в ГУ ФССП.

По первой статье штрафы (от 15 тыс. до 40 тыс. рублей), как правило, назначаются тем, кто нарушил режим обязательной самоизоляции после возвращения из-за рубежа или контактов с заболевшим, и было подозрение на наличие у них заболевания. По второй - за нарушения запретов, введенных указом мэра Москвы (например, на посещение парков или других мест, где вводился запрет), за нарушение социальной дистанции в общественных местах или за нарушение предписания о самоизоляции (штраф от 1 тыс. до 30 тыс. рублей).

Как сообщили в Главном управлении ФССП, 100 исполнительных производств по этим штрафам завершено, с нарушителей взыскано 330 тыс. рублей. В отношении остальных принимаются меры принудительного исполнения - через арест средств на банковских счетах, взыскание суммы штрафа из зарплаты или иных доходов, запрет на продажу автомобиля и других мер.

Минимальную долю среди переданных на взыскание приставам составили штрафы за нарушение перчаточно-масочного режима, социальной дистанции и других требований при действии режима повышенной готовности на территории Москвы.

Как сообщили в главке службы, на 1 декабря текущего года на принудительное исполнение к судебным приставам поступило восемь документов о взыскании административных штрафов по ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП Москвы ("Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы") - штраф в 4 тыс. рублей для граждан. Три исполнительных производства закончены взысканием 12 тыс. рублей, по остальным пяти принимаются меры принудительного исполнения.

О приостановке деятельности компаний

Как сообщили в Главном управлении ФССП, деятельность почти 60 компаний в Москве была приостановлена в период пандемии за нарушения санитарных правил. "По состоянию на 1 декабря текущего года на принудительное исполнение в подразделение судебных приставов ГУ ФССП России по Москве поступило 58 исполнительных документов об административном приостановлении деятельности за нарушения режима санитарных мер в период пандемии", - сообщили в пресс-службе.

43 таких исполнительных производства окончено, по 15 на начало декабря приставы осуществляли контроль за исполнением решений суда. Кроме того, столичным приставам поступило на принудительное исполнение 170 постановлений о взыскании с юрлиц административных штрафов. "84 исполнительных производства на общую сумму 2,9 млн рублей окончено фактическим исполнением", - сообщили в столичном главке ФССП.

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