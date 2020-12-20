Московский транспорт украсят репродукциями картин из Третьяковской галереи

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Репродукции картин из Третьяковской галереи украсят в следующем году остановки, станции метро и столичные автобусы. Об этом сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Этот год станет для нас и всех любителей прекрасного особенным - мы проведем его вместе с нашими друзьями из Третьяковской галереи. Для вас запланировали большую программу на весь год и начинаем ее сейчас - превращая Московский транспорт в музей на колесах. Картины от Третьяковки украсят остановки, станции и почти 1 тыс. автобусов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что уже сейчас до 31 января на площади Киевского вокзала можно посетить выставку картин русских художников XIX-XX веков с видами Москвы и Подмосковья. "QR-код возле каждой картины приведет на аудиогид с информацией о выставке, а также покажет инструкцию, как добраться до места, которое изобразил художник - настоящая машина времени", - добавляется в материале.