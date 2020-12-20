Склад с краской и растворителем загорелся на северо-западе Москвы

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел на складе с краской и растворителем на северо-западе Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На складе со строительными материалами по адресу: улица Маршала Прошлякова, 6, произошел пожар. Площадь возгорания уточняется", - сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что огонь перекинулся на второй склад и есть угроза перехода на третий. "Пожару присвоен второй номер сложности тушения", - сказал источник.

По словам источника, на складе хранятся легко воспламеняющиеся жидкости, такие, как краски и растворители.