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Пожар на складе с краской на северо-западе Москвы ликвидирован

Площадь возгорания составила 600 кв. м

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на складе с краской и растворителем на северо-западе Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В 20:57 пожар был ликвидирован. Информации о пострадавших при пожаре не поступало", - сообщили в главке.

В воскресенье вечером на складе со строительными материалами и легковоспламеняющимися жидкостями, такими, как краски и растворители, по улице Маршала Прошлякова, 6 произошел пожар. Затем огонь перекинулся на соседний склад. Площадь пожара составила 600 кв. м.

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