Синоптики рассказали о погоде в Москве на Новый год

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Метеорологи изучили прогнозы погоды в новогоднюю ночь в Москве за несколько десятилетий и пришли к выводу, что жителям столицы в ночь на 1 января, скорее всего, не стоит рассчитывать на суровые морозы и обильные снегопады. Средняя температура в праздничную ночь составляет 7,1 градусов мороза, а количество осадков в среднем составляет 1,1 мм, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог призвал москвичей не верить прогнозам на Новый год, которые появляются сейчас, так как вероятность их оправдываемости такая же, как у "прогнозов на 100 дней вперед". Достоверный прогноз появится не раньше, чем за неделю.

"Для того, чтобы у москвичей было представление о том, какой бывает новогодняя погода, мои коллеги изучили статистические данные. Средняя ночная температура во второй половине XX века 1 января была минус 9,1 градусов, а за последние 20 лет - минус 7,1 градуса. На 2 градуса, таким образом, температура повысилась", - сообщил он.

Кроме того, по словам Вильфанда, начало года с плюсовой температурой не является большой редкостью. Количество осадков же в новогоднюю ночь в XXI веке уменьшилось примерно на 40%. "Среднее суточное количество осадков в прежние годы составляло 1,5 мм, а в нынешнем веке - 1,1 мм. То есть температура в новогоднюю ночь повысилась, а количество осадков уменьшилось практически на 40%", - отметил метеоролог.

Достаточно частым явлением стали бесснежные праздники. Снег на улицах города практически отсутствовал, например, в прошлом году. "Практически отсутствовал снежный покров в 2008 году - 2 см, в 2014 и 2016 годах - 3 см, в 2020 году - 1 см, а в 2018 году снега не было вообще", - напомнил собеседник агентства.