На юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу в ходе конфликта

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Мужчина, устроивший конфликт с водителем и пассажиром BMW на юго-востоке Москвы, получил в ответ выстрел. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В [районе] Некрасовке устроил конфликт с водителем и пассажиром белого BMW, после чего один их них выстрелил в зачинщика конфликта", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка полиции подтвердили ТАСС, что на улице Маресьева произошел словесный конфликт, в ходе которого один из участников применил травматический либо пневматический пистолет и скрылся. Сейчас на месте находятся медики скорой помощи, решается вопрос о госпитализации пострадавшего.