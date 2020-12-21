Синоптики прогнозируют переменчивую погоду в Москве на этой неделе

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Борьба антициклона и циклона принесет неустойчивую и переменчивую погоду в Москву в течение недели. Москвичей ждет оттепель, затем - похолодание до 11 градусов мороза, а к концу рабочей недели - вновь потепление, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Погода будет не холодной, но с вариациями, разнообразной. Разнообразие будет обусловлено тем, что будет противостояние двух барических систем с запада и востока. Начнется неделя с оттепели, но уже во вторник - понижение температуры. Осадков в первой половине недели не ожидается, при этом в среду-четверг температуры ночные и вовсе вполне зимними будут", - сообщил он.

По словам Вильфанда, ночная температура в эти дни будет опускаться до 11 градусов мороза, а дневные - до 5 градусов мороза. Со среды в Москву придут осадки, которые в четверг и пятницу усилятся.

"Не ожидаем сильных снегопадов, но все-таки снег будет. Но в пятницу вновь повышение температуры, так как циклон начнет побеждать. Поэтому в пятницу ночью температура уже минус 3-8 градусов, а дневная будет стремиться к нулевой отметке", - отметил метеоролог.