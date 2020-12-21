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Синоптики предупредили москвичей об аномальном атмосферном давлении

В начале недели атмосферное давление в городе ожидается выше нормы на 10-15 мм рт. ст., а в конце недели - ниже нормы на 6-8 мм рт. ст.

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Скачки атмосферного давления ожидаются в Москве: в начале недели оно будет аномально высоким, в конце недели - аномально низким. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Будет заметная динамика давления. В понедельник будет по-настоящему высокое атмосферное давление, примерно на 10-15 мм рт. ст. выше нормы, а вот уже в пятницу оно будет значительно ниже нормы", - сообщил он.

В пятницу атмосферное давление будет ниже нормы на 6-8 мм рт. ст. "Это будет происходить из-за противостояния антициклона и циклона", - пояснил метеоролог.

По данным Гидрометцентра, в понедельник днем атмосферное давление в Москве будет 760 мм рт. ст., во вторник - 758 мм рт. ст., в среду - 750 мм рт. ст., в четверг - 744 мм рт. ст., в пятницу - 742 мм рт. ст., в субботу - 739 мм. рт. ст.

Нормой для столицы является 748 мм рт. ст.

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