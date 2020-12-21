Число выздоровевших после коронавируса в Москве за сутки выросло на 4 798

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Врачи в Москве вылечили еще 4 798 человек, которые заразились коронавирусом. Об этом в субботу сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Общее число людей, вылечившихся после заражения, выросло до 572 541, указано в сообщении штаба.
Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, врачи после лечения проводят специальные исследования. Все пациенты, которым нужно оставаться под наблюдением, при выписке получают необходимые рекомендации.