Число выздоровевших после коронавируса в Москве за сутки выросло на 4 798

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Врачи в Москве вылечили еще 4 798 человек, которые заразились коронавирусом. Об этом в субботу сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.