{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Число выздоровевших после коронавируса в Москве за сутки выросло на 4 798

Общее число вылечившихся от инфекции в столице выросло до 572 541

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Врачи в Москве вылечили еще 4 798 человек, которые заразились коронавирусом. Об этом в субботу сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Общее число людей, вылечившихся после заражения, выросло до 572 541, указано в сообщении штаба.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, врачи после лечения проводят специальные исследования. Все пациенты, которым нужно оставаться под наблюдением, при выписке получают необходимые рекомендации.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Число сделок на вторичном рынке жилья в Москве в ноябре выросло в 1,4 раза
Всего в ноябре зарегистрировано 17 072 перехода прав на основании договоров купли-продажи (мены) недвижимости
Читать полностью