В Москве открылась запись на вакцинацию от коронавируса для новых категорий горожан

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Запись на вакцинацию от коронавируса открыли в Москве для новых категорий горожан. Теперь прививку могут сделать работники промышленных предприятий, энергетики, транспорта и СМИ, об этом в понедельник сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова журналистам.

"В Москве созданы все условия для того, чтобы в относительно короткие сроки получить защиту от коронавирусной инфекции смогли максимально большое количество людей из основных групп риска. На базе взрослых поликлиник развернуто 70 прививочных пунктов, где можно сделать прививку от COVID-19. С сегодняшнего дня мы открываем возможность записаться на вакцинацию для новых групп риска: работников промышленности, энергетики, транспорта и средств массовой информации", - сказала Ракова.

Москва стала первым городом мира, где была организована бесплатная масштабная вакцинация от COVID-19 для людей из основных групп риска. С 5 декабря вакцинацию начали проходить работники сферы образования, здравоохранения и соцзащиты. С 14 декабря в этот список вошли работники многофункциональных центров, культуры, торговли и сферы услуг.

Горожан с первоочередным правом на прививку от коронавируса информируют о такой возможности, в том числе с помощью СМС-рассылки.

Пока пройти вакцинацию от коронавируса могут жители столицы из групп риска в возрасте от 18 до 60 лет, которые имеют прикрепление к одной из городских поликлиник. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и документ, подтверждающий факт работы в соответствующей отрасли. Для этого подойдет справка с места работы.

Записаться на вакцинацию можно на порталах mos.ru и emias.info, в городских мобильных приложениях "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" и "ЕМИАС.Инфо", через информационные киоски в поликлиниках или по телефону.