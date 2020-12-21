Акция "Добрая елка мэра Москвы" продлится до 28 декабря

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Акция "Добрая елка мэра Москвы" для детей, находящихся на стационарном лечении в 15 медицинских учреждениях, началась 21 декабря. Об этом говорится на официальном сайте мэра столицы в понедельник.

"Новый год - праздник, который в первую очередь ждут дети", приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой. Она отметила, что несмотря на некоторые ограничения нельзя лишать детей положительных эмоций, которые способствуют выздоровлению.

Для пациентов детских больниц подготовлено 6,5 тыс. подарков. По словам Раковой, самым маленьким подарят развивающие игрушки, головоломки, настольные игры, наборы для раскраски и рисования, а детям постарше - книги из серии "Школьная библиотека", наборы для творчества, паззлы.

Акция пройдет в Москве с 21 по 28 декабря. Ее организует комплекс социального развития города Москвы.

В этом году особое внимание уделят мерам безопасности, связанным с предотвращением распространения коронавируса. Большая часть поздравлений пройдет в палатах. Детям, лежащим в изоляционно-диагностических боксах, передадут подарки через сотрудников медицинских организаций.