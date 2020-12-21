Инспекторы "Мишлен" оценят рестораны Москвы в 2021 году

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Инспекторы компании "Мишлен" оценят московские рестораны в 2021 году. Об этом сообщил в понедельник в своем официальном Instagram-аккаунте мэр столицы Сергей Собянин.

"В новом году Москва станет первым городом на постсоветском пространстве, в который придет Michelin guide - самый известный ресторанный рейтинг в мире. В последние годы гастрономия Москвы стала настоящей точкой притяжения туристов. В столице можно найти множество форматов, кухонь и направлений, наши рестораны входят в число лучших в мировых рейтингах, в том числе в World s 50 Best Restaurants", - написал мэр.

Он также отметил, что "мы все ждем окончания пандемии", после которой на улицы и парки столицы вернутся праздники и фестивали. По его словам, Москва снова станет гостеприимным городом, принимающим миллионы туристов. Кроме того, в столице планируется ввести электронную визу, которая существенно облегчит въезд иностранцев в Москву.

"Уверен, что появление гида Michelin откроет наш город по-новому как для туристов, так и для самих москвичей. К тому же возможность получить звезду станет хорошим дополнительным стимулом для ресторанного бизнеса после удара пандемии", - заключил Собянин.

О гиде и его критериях

Самый ранний путеводитель компании "Мишлен" был выпущен в 1900 году и изначально представлял собой список разных мест, о которых необходимо знать путешественнику-автомобилисту: отелях, ресторанах и автостоянках. Впоследствии в компании начали составлять рейтинг ресторанов в соответствии с их ценовой политикой. Одну звезду (по принятой для французского издания системы оценок) получали рестораны с высокими ценами. Через некоторое время составители ввели дополнительные оценки - две и три звезды - и изменили критерии их присуждения. Сегодня одна звезда означает "хороший ресторан", две - "отличная кухня", три - "великолепное заведение".

Современные критерии оценки являются коммерческой тайной гида. Рестораны оценивают инспекторы издания, которые посещают заведения инкогнито.