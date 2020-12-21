Полицейские Москвы пресекли производство поддельной бытовой химии

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали трех человек, которые подозреваются в производстве и сбыте контрафактной бытовой химии. Как сообщила в понедельник ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, изъято 68 тонн поддельной готовой продукции.

По ее словам, производство поддельной продукции осуществлялось в арендованных помещениях на территории Тульской и Калужской областей, а фасовка, упаковка и хранение - в офисных и складских помещениях на востоке Москвы и в подмосковной Балашихе. Предположительно, подозреваемые продавали товар в России и странах ближнего зарубежья.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий в Тульской и Московской областях полицейские задержали предполагаемых организатора и двух активных участников группы, отвечающих за транспортировку партий бытовой химии, - сказала Волк. - В ходе обысков в цехах и складских помещениях обнаружены и изъяты денежные средства в иностранной валюте и российских рублях на общую сумму более 14 млн рублей, свыше 68 тонн готовой продукции и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела".

Ущерб, причиненный правообладателям товарных знаков, превысил 1,2 млн рублей, добавила представитель МВД. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании средств индивидуализации товаров (ч. 4 ст. 180 УК РФ). В отношении участников группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.