Тематический новогодний поезд запустили на Кольцевой линии столичного метро

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Тематический новогодний поезд начал курсировать на Кольцевой линии Московского метрополитена, передает в понедельник корреспондент ТАСС.

Основными элементами новогоднего оформления поезда стали изображения снегирей, еловых веток с игрушками, также поезд украшен гирляндами и снежинками. В церемонии запуска поезда принял участие Дед Мороз.

В официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры отмечается, что тематический поезд будет прибывать на станции Кольцевой линии примерно каждые 30 минут. В будние дни он будет курсировать до 21:00, а в выходные дни праздничный поезд серии "Еж" будет заканчивать свой маршрут на станции "Белорусская" в 19:27.

"Скоро по улицам поедут трамваи и электробусы, а уже сегодня наш новогодний метропоезд поехал под землей. Он будет ходить до 8 января включительно", - сказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

Впервые тематический состав, посвященный новогодним праздникам, появился в Московском метрополитене в декабре 2016 года, он ходил по Кольцевой линии в течение трех недель.

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