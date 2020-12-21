Более 500 пунктов для сдачи новогодних елок организуют в Москве в 2021 году

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Более 500 пунктов для утилизации новогодних елок откроют в Москве в рамках акции "Елочный круговорот" в 2021 году. Она начнется 2 января, сообщил в понедельник журналистам руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

"В 2020 году было организовано 416 пунктов приема елок, а в 2021 году в Москве будет организовано более 500 пунктов сбора елок акции "Елочный круговорот", точное количество площадок будет определено в ближайшее время. Сама акция начнется 2 января и продлится до 20 января, - сказал Кульбачевский.

Он добавил, что жители столицы в 2020 году сдали на переработку более 50 тыс. елок в рамках акции "Елочный круговорот", что почти в два раза больше по сравнению с предыдущим годом.

"Все елки были переработаны в щепу. Она используется на особо охраняемых природных территориях, например, для подсыпки троп. Также стружка используется в центре передержки диких животных", - сказал Кульбачевский.

Цель акции "Елочный круговорот" - правильная утилизация новогодних деревьев и привлечение внимания к теме раздельного сбора отходов. Ели перерабатываются в щепу, а затем используются для компостирования и производства грунта, также щепой посыпают вольеры для животных в зоопарке и дорожки в парках. Акция проводится в столице ежегодно с 2016 года, деревья перерабатывают бесплатно.