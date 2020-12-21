"Роботы-коллеги" будут проводить консультации в новом центре "Мои документы" в Москве

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Первые в России "роботы-коллеги", разработанные во Владивостоке, будут консультировать посетителей открывшегося в понедельник флагманского центра "Мои документы" в ТРЦ "Щелковский" в Москве. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Дальневосточного фонда высоких технологий (ДФВТ).

"Посетителей нового центра госуслуг будут встречать необычные сотрудники: человекоподобные роботы модели Robo-C. Это первые в России "роботы-коллеги": впервые сразу два робота-двойника работают в одном месте и даже взаимодействуют друг с другом. Роботы созданы российской компанией "Промобот" (Promobot): часть разработки происходила в Перми, часть - во Владивостоке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что роботы Алекс и Даша сидят за одним рабочим столом, встречают и консультируют посетителей центра. Взаимодействие с роботами происходит через единый интерфейс: одна камера, один микрофонный массив и тачскрин-дисплей. Роботы самостоятельно распознают лицо и голос человека, а затем вступают в контакт.

"Роботы консультируют посетителей по услугам центров "Мои Документы", в диалоговую систему загружены часто задаваемые вопросы и ответы на них. На тестовом этапе дроиды помогают узнать о необходимых для получения услуги документах, зарегистрироваться на портале mos.ru, рассказывают о проектах "Московское долголетие", "Здоровая Москва", "Спортивные выходные", "Москва - с заботой об истории" и других проектах центров госуслуг. В 2021 году спектр услуг, о которых роботы смогут рассказать и ответить на вопросы, расширится", - сказано в сообщении.

Как рассказали в фонде, роботы представляют собой полностью антропоморфные машины - один робот имеет женскую внешность, второй - мужскую. Они копируют эмоции человека: могут двигать глазами, бровями, губами, общаться и отвечать на вопросы. Технология, разработанная в "Промобот", а также собственная запатентованная конструкция позволяют воспроизводить более 600 вариантов микромимики человека. Это самый большой в мире показатель для роботов-двойников человека, отметили в ДФВТ.

Robo-C - полностью российская разработка. Человекоподобных роботов собирают в Перми с использованием собственной технологии создания искусственной кожи, разработанной компанией на Дальнем Востоке, разработка финансируется Дальневосточным фондом высоких технологий (ДФВТ). В апреле 2020 года "Промобот" получил финансирование на 200 млн руб. от ДФВТ, и часть этих средств была направлена на развитие в дальневосточном регионе: сейчас во Владивостоке ведутся все работы по 3D-моделированию внешности андроидов Robo-C, а также идут исследования в области технологий работы с полимерными материалами для создания кожи и волос для роботов.

О центре

Новый флагман площадью около 2,5 тыс. кв. м открылся на четвертом этаже ТРЦ "Щелковский" - в том же здании, где ранее начал работу обновленный Щелковский автовокзал (Щелковское шоссе, 75).

Во флагманском центре будут работать 84 окна приема, а также популярные дополнительные сервисы: медкабинет "Мое здоровье", туристическое бюро "Мои путешествия", фотоателье "Мое фото", зона общественного питания "Мое кафе".

Флагманский центр "Мои документы" ВАО в ТРЦ "Щелковский" стал уже четвертым по счету в Москве - после офисов в ЦАО (ТРЦ "Афимолл Сити"), ЮЗАО (ТЦ "Спектр") и ЮАО.