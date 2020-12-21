В Москве установят 126 км экранов для защиты горожан от шума железной дороги

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Почти 130 км шумозащитных экранов установят на всех направлениях Московской железной дороги (МЖД) в 2021-2024 годах. За последние пять лет было возведено 99 км таких конструкций, сообщил в понедельник журналистам начальник МЖД Михаил Глазков.

"На всех направлениях Московской железной дороги применяется полный спектр различных технических мер по снижению уровня шума: изменение конструкции балластной призмы, установка подрельсовых прорезиненных прокладок, укладка бесстыкового пути, шлифовка рельсов для устранения их волнообразного износа, обточка бандажа колес, смазывание рельсов и другие. В рамках реализации проектов развития Московского железнодорожного узла с 2016 года по настоящее время установлено более 99 км шумозащитных экранов. До 2024 года планируется установить еще 126 км экранов", - сказал Глазков.

Он добавил, что в рамках данного проекта также предусмотрена замена около 40,3 тыс. окон в жилых домах и учреждениях на окна с повышенной звукоизоляцией, установка на существующие окна 27,4 тыс. приточных клапанов, обеспечивающих бесшумное проветривание помещений без необходимости открытия створок. "Одной из мер по уменьшению уровня шума является замена подвижного состава на более современный, что дает эффективность снижения уровня шума на 20 дБа (акустических децибел)", - заключил Глазков.