Детский театр им. Сац представит комический балет "Три поросенка"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Детский музыкальный театр им. Н. Сац 26 и 27 декабря представит комический балет по сказке Сергея Михалкова "Три поросенка". Зрителей ждет осовремененная версия давно знакомой истории, сообщила в понедельник пресс-служба столичного театра.

"Этот авторский балет Кирилла Симонова "Три поросенка" на музыку Франсиса Пуленка будет ироничным рассказом о трех Поросятах, на которых напал Волк. Так что сюжет всем нам известной детской сказки останется прежним, только персонажи обретут узнаваемые современные черты", - отметили в театре.

Так, Ниф-Ниф превратится "почти в рок-звезду с соответствующими звездными замашками и желанием жить в роскоши", Нуф-Нуф будет целые дни проводить в шезлонге, наслаждаясь жизнью, а Наф-Наф окажется "героем с активной жизненной позицией" - ему предстоит вызвать полицейских-Зебр.

Волк на сцене Театра Сац тоже раскроется по-новому. "Поначалу угрюмый, скованный сотней правил и предписаний, ненавидящий все радостное и необычное, он оттает, встретившись с Поросятами, и в финале станет частью их веселой разношерстной компании", - пообещали постановщики.

В спектакле прозвучит музыка из балетов Пуленка "Примерные животные" и "Лани".

Сценографию и костюмы готовит Екатерина Злая, художником по свету выступила Елена Перельман. Премьера приурочена к 55-летию театра.