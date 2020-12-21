В МЖД спрогнозировали объем пассажиропотока на следующий год

МОСКВА, 21 декабря /ТАСС/. Пассажиропоток железнодорожного транспорта в пределах Московской железной дороги в следующем году может превысить 510 млн человек. При этом объем грузовых перевозок в 2021 году прогнозируется на уровне 71 млн тонн, сообщил журналистам в понедельник начальник МЖД Михаил Глазков.

"По прогнозам в 2020 году в границах Московской железной дороги железнодорожным транспортом будет отправлено около 512 млн пассажиров. Объем погрузки ожидается на уровне 71 млн тонн. При этом перевозка грузов в контейнерах вырастет более чем на 12,3%", - сказал Глазков.

С начала года через Московскую железную дорогу перевезено более 10 тыс. тонн грузов для медицинских нужд, подчеркнул Глазков.

Грузовые перевозки

Начальник МЖД отметил, что работа с грузоотправителями осуществлялась максимально в дистанционном режиме. Так, благодаря цифровым сервисам с начала 2020 года Московская железная дорога привлекла к услугам железнодорожного транспорта более 350 новых клиентов и более 2 млн тонн грузов. Основными и наиболее востребованными услугами, оптимизирующими перевозочный процесс и обеспечивающими контрактные обязательства предприятий, являются "перевозка по расписанию" и "грузовой экспресс", позволяющие конкурировать с автомобильным транспортом по срокам доставки грузов до потребителей.

"По итогам работы за 11 месяцев 2020 года к перевозке по расписанию принято почти 4,1 тыс. поездов, что на 15% выше аналогичного периода 2019 года. В 6 раз увеличилось число пользователей услуги "Грузовой экспресс". Количество отправленных контейнерных поездов увеличилось на 19% - с более 2,7 тыс. до более 3,3 тыс. поездов", - уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Кроме того, на МЖД успешно апробирована организация контрейлерных перевозок (комбинированные железнодорожно-автомобильные перевозки, когда автомобиль перевозится на железнодорожной платформе). Первая контрейлерная отправка с товарами народного потребления (текстильная продукция и моющие средства) в составе контейнерного поезда была организована со станции Электроугли на станцию Кольцово Свердловской железной дороги в Екатеринбург.

Как пояснили в пресс-службе МЖД, контрейлерная технология позволяет не только увеличить объемы перевозок железнодорожным транспортом, но и разгрузить автомобильный трафик, снизить воздействие большегрузных автомобилей на автодорожную инфраструктуру и экологию. В дальнейшем планируется открыть пять железнодорожных станций Московской железной дороги для контрейлерных перевозок (Силикатная, Лобня, Белый Раст, Лосиноостровская, Кунцево-II).

"Важнейшей остается работа с регионами прохождения дороги. Между Московской железной дорогой и субъектами Российской Федерации заключаются среднесрочные соглашения о взаимодействии и сотрудничестве и договоры на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном сообщении. Все свои обязательства в соответствии с этими документами дорога выполняет, осуществляя транспортное обслуживание в полном объеме. В свою очередь, дорога, являясь крупнейшим налогоплательщиком, вносит свой вклад в социально-экономическое развитие регионов. В январе-ноябре во все виды бюджетов областей было перечислено более 15 млрд рублей", - заключили в пресс-службе.