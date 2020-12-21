Площадку под храм при МГУ подготовят к концу 2021 года

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Площадка для строительства храма равноапостольных Кирилла и Мефодия при МГУ на проспекте Вернадского будет подготовлена к концу 2021 года, сказал ТАСС в понедельник депутат Госдумы, куратор программы строительства православных храмов в Москве Владимир Ресин.

"Сейчас идет плотная работа с патриархией по доработке эскизного проекта (между архитекторами и курирующими архитектуру в РПЦ), после согласования которого начнется разработка рабочей документации. И в намерениях к концу 2021 года подготовить площадку к выходу на строительство храма. Идет работа по согласованию дорожной карты проектирования и строительства храмовых комплексов на 2021 год. Также идет сбор пожертвований на проектно-строительные работы", - сказал он.

В пресс-службе депутата ТАСС пояснили, что на текущий момент ряд вопросов, касающихся архитектурного решения, обсуждается сторонами. "Надо учесть замечания со стороны Церкви и доработать эскизный проект. Сейчас именно этим и занимаются", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о намерении построить храм равноапостольных Кирилла и Мефодия при МГУ на проспекте Вернадского по программе строительства храмов в Москве. Предполагается, что 46-метровый храм будет вмещать 1 тыс. человек. В храме также планируется расположить духовный центр.

По информации пресс-службы, впервые с просьбой о строительстве храма при МГУ сотрудники вуза обратились к ректору Виктору Садовничему в 2000 году. В настоящее время при МГУ действует домовый храм святой мученицы Татианы на Большой Никитской.