В Москве во вторник ожидаются облачная погода, гололедица и до трех градусов мороза

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, местами гололедица и до минус трех градусов ожидается в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 1-3 градуса мороза. В ночь на среду она может опуститься до минус 8 градусов.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 758 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах минус 5 - нуля градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 11 градусов.