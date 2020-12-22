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В Москве во вторник ожидаются облачная погода, гололедица и до трех градусов мороза

Сила ветра составит до 8 м/с

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, местами гололедица и до минус трех градусов ожидается в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 1-3 градуса мороза. В ночь на среду она может опуститься до минус 8 градусов.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 758 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах минус 5 - нуля градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 11 градусов.

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