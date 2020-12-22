Более 20 тыс. предпринимателей прошли обучение в московской "Онлайн-академии МБМ"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Более 20 тыс. предпринимателей прошли образовательные программы городского проекта "Онлайн-академия МБМ", сообщили во вторник на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Онлайн-академия для малого бизнеса открылась 2,5 года назад. За это время обучение прошли более 20 тыс. человек. Сейчас всем желающим доступно 29 курсов, состоящих почти из 160 видеоуроков. Их подготовили успешные бизнесмены и эксперты", - сказала заместить мэра города Наталья Сергунина, слова которой приводятся на портале.

"Онлайн-академия МБМ" предлагает слушателям три обучающих программы. Программа Start помогает получить базовые знания о запуске бизнеса, ее участники знакомятся с технологиями продаж, учатся анализировать рынок, запускать и развивать свой бренд, они осваивают азы маркетинга, менеджмента и ведения финансов. Продвинутый уровень подготовки доступен в программе Progress, во время ее прохождения слушатели углубленно изучают финансовую сферу, анализируют бизнес-модели и разрабатывают стратегии развития компании. Серия видеоуроков "PRO-курсы" направлена на развитие предпринимательских навыков, она предназначена как для опытных, так и для начинающих бизнесменов. Эти занятия помогают получить новые знания по таким направлениям, как управление проектами, ведение финансового и управленческого учета, также есть курсы по проведению успешных переговоров и повышению лидерских способностей.

"Бесплатные образовательные программы стали востребованной мерой поддержки для бизнесменов. Слушатели "Онлайн-академии МБМ" могут дистанционно получать знания и развивать свои бизнес-компетенции. Ее курсы рассчитаны как на тех, кто делает первые шаги на предпринимательском поприще или только планирует открыть свое дело, так и на уже опытных владельцев бизнеса", - цитирует портал главу департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина.

Важная часть проекта - раздел Pro_live. Здесь размещают выступления бизнес-экспертов и дополнительные видеокурсы. Один из них - "Искусственный интеллект для малого бизнеса", появившийся в декабре прошлого года, он помогает столичным предпринимателям сделать свой бизнес более технологичным и, как следствие, более конкурентоспособным. Кроме того, в феврале этого года слушателям стал доступен курс "Школа спикеров", который посвящен ораторскому мастерству.