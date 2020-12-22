В Москве почти 9 тыс. человек стали донорами плазмы с антителами к COVID-19 с апреля

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Донорами плазмы с антителами к коронавирусу в Москве с весны стали 8 825 человек, они сдали плазму более 10,5 тыс. раз. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В сообщении уточняется, что порядка 13,5% доноров сдали плазму несколько раз.

У вылечившихся от COVID-19 антитела сохраняются несколько месяцев. Плазму можно сдавать до 20 раз в год. Промежуток между донациями должен составлять 14 дней.

Плазма с антителами к COVID-19 используется для стационарного лечения пациентов в тяжелом и среднем состоянии. Решение о ее переливании принимает в зависимости от клинической картины лечащий врач. Этот метод - одна из составляющих комплексной терапии.

Благодаря переливанию плазмы вероятность перевода пациента на аппарат ИВЛ снижается почти вдвое, а выживаемость увеличивается на 19%.

На переливание приглашаются вылечившиеся от COVID-19 люди 18-55 лет, весящие более 50 кг и не болеющие хроническими заболеваниями, ВИЧ, сифилисом, вирусными гепатитами. С появления первых симптомов коронавирусной инфекции до донации должно пройти пять недель.

Вознаграждение за сдачу плазмы с антителами к COVID-19 составляет 5 тыс. рублей плюс компенсацию на питание в объеме 1 212 рублей. В Москве работают восемь пунктов для сдачи плазмы.