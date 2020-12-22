В Москве к Единому радиологическому информационному сервису подключили все ангиографы

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Все ангиографы в Москве подключили к Единому радиологическому информационному сервису (ЕРИС), что позволит медикам быстрее получать сведения об истории болезни пациента и повысить качество диагностики. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Ангиографические исследования - это диагностика сердечно-сосудистой системы, впервые ангиограф к ЕРИС подключили в городской клинической больнице имени Ф. И. Иноземцева в июне.

"Теперь все ангиографические комплексы, позволяющие определять болезни сердечно-сосудистой системы, подключены к ЕРИС. Результаты всех ангиографических исследований поступают в единый цифровой архив: медицинское изображение, описание и протокол можно получить в день проведения операции. Это позволит врачам быстрее получать информацию об истории болезни, оптимизировать планирование операций, повысить качество диагностики, сократить время вмешательства и минимизировать риски для пациента. Кроме того, с помощью сервиса можно проводить аудит всех вмешательств", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Отмечается, что примерно каждому 20-му пациенту, который делал КТ- или МРТ-ангиографию, требуется эндоваскулярная операция. Она проводится в отделениях рентген-эндоваскулярных методов диагностики и лечения в московских больницах по полису обязательного медицинского страхования. При планировании операций рентгенохирургам (сосудистым хирургам) и кардиологам-аритмологам необходимо быстро получить доступ к полной истории лучевых исследований пациентов. Это становится возможным благодаря ЕРИС - единому цифровому пространству, в котором специалисты могут ознакомиться с результатами ранее проведенных исследований.

Как уточнил главный специалист по рентген-эндоваскулярным диагностике и лечению департамента здравоохранения Москвы Дмитрий Скрыпник, в основе любого решения об оперативном вмешательстве рентгенохирургов лежит визуализация сосудистого русла. Нередки случаи, когда исследования выполняются в одном учреждении, а на экстренную операцию пациент попадает в другое. Обеспечить высокую скорость передачи информации, от которой зависит тактика врача, могут только информационные технологии.

"Кроме того, ЕРИС переводит на новый уровень дистанционные консультации: раньше во время телеконференций было невозможно поделиться со всеми коллегами медицинской информацией такого рода. Сервис решает эту проблему: получить доступ к изображению эксперты могут как одновременно, так и заранее, до начала консультации", - отмечается в сообщении.