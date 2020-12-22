Количество такси в Москве в новогоднюю ночь увеличат на 40-50%

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Количество такси на улицах Москвы в новогоднюю ночь будет увеличено примерно в 1,5 раза, заявил во вторник заммэра Москвы Максим Ликсутов в эфире программы "Доброе утро" на Первом канале.

"В новогоднюю ночь обычно увеличивается количество такси с тем, чтобы те, кто выбирает такси, смогли также добраться [до места назначения]. Поэтому обычное количество такси будет увеличено примерно на 40-50 процентов от обычного", - сказал Ликсутов. Ранее он сообщал, что москвичи совершают порядка 900 тыс. поездок на такси в день.

Также Ликсутов напомнил, что в период новогодних праздников московское метро продолжит работать в обычном режиме. Проезд в московском метро и на МЦК будет бесплатным всю новогоднюю ночь - с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января. Наземный общественный транспорт в новогоднюю ночь будет курсировать почти по 60 маршрутам. Кроме того, Московские парковки станут бесплатными с 1 по 9 января.