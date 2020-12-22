Власти Москвы заявили, что горожан не штрафуют за посещение ресторанов после 23:00

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Посетителей московских заведений, работающих после 23:00 мск вопреки указу мэра, не штрафуют. При этом штраф может быть оформлен за пребывание в общественном месте без масок и перчаток, а также несоблюдение социальной дистанции, если такое нарушение будет зафиксировано, сообщил ТАСС во вторник начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.

С 13 ноября 2020 года в ресторанах, кафе, барах, ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях Москвы запрещается обслуживание посетителей с 23:00 до 06:00. Ограничение будет действовать, согласно указу мэра столицы, до 15 января.

"Большинство организаций, подпадающих под данный запрет, добросовестно соблюдают данное требование. Из всех организаций, проверенных на предмет соблюдения установленного режима работы, в 10% случаев выявлены нарушения: юридические лица продолжали обслуживать посетителей после 23:00. Такие организации и предприятия привлекаются к административной ответственности. При этом граждане, находящиеся на территории юридического лица после 23:00, не привлекаются к административной ответственности за посещение заведения, нарушившего установленный режим работы, однако могут быть оштрафованы за неиспользование средств индивидуальной защиты или несоблюдение социальной дистанции, в случае если такие нарушения будут зафиксированы", - сказал Данчиков.

Он добавил, что ответственность за неиспользование средств индивидуальной защиты, а также за несоблюдение социальной дистанции, лежит как на гражданах, так и на юридических лицах, на территории которых совершено подобное нарушение. При выявлении фактов несоблюдения указанных требований, к административной ответственности будут привлечены как физические лица, совершившие правонарушение, так и юридические лица, на чьей территории оно было совершенно.

"В соответствии со статьей 3.18.1 КоАП г. Москвы за нарушение требований, установленных на период действия режима повышенной готовности, для граждан предусмотрен штраф в размере 4 тыс. рублей. Для юридических лиц за нарушение установленных требований статьей 20.6.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа до 300 тыс. рублей. Если нарушение совершено повторно или в результате нанесен ущерб имуществу или здоровью человека, то предусмотрена ответственность в виде штрафа до 1 млн рублей либо приостановка деятельности на 90 дней", - напомнил Данчиков.

Соблюдение мер москвичами

"На данный момент ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Москве все еще остается непростой. Именно поэтому осуществляется усиленный контроль за соблюдением гражданами, организациями и предприятиями всех установленных требований, направленных на борьбу с инфекцией. Большинство жителей столицы, а также организаций и предприятий, добросовестно соблюдают установленные требования", - сказал Данчиков.

Он уточнил, что за период действия режима повышенной готовности зафиксировано более 305 тыс. нарушений установленных требований гражданами, более 40 тыс. нарушений санитарных требований и требований, установленных указами мэра Москвы, организациями и предприятиями. За повторные нарушения приостановлена деятельность 214 юридических лиц.

"Контроль за соблюдением гражданами, болеющими COVID-19 и проходящими лечение на дому, осуществляется в круглосуточном режиме и на постоянной основе. Всего за период действия режима повышенной готовности к административной ответственности за нарушение режима обязательной самоизоляции было привлечено свыше 98 тыс. граждан", - заключил начальник Главконтроля.

В новость были внесены изменения (09:57 мск) — добавлены подробности по тексту.