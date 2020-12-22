Около 250 человек эвакуировали из школы в Москве из-за сработавшей пожарной сигнализации

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Порядка 250 учеников и учителей эвакуировали из школы на северо-востоке Москвы из-за сработавшей пожарной сигнализации. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"В школе по улице Федоскинской, 4, сработала пожарная сигнализация. В целях безопасности проведена эвакуация. Всего на улицу из здания выведены порядка 250 учеников и учителей", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, на месте работают специалисты, проводится проверка школы, устанавливаются причины срабатывания сигнализации.