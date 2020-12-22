Обращение президента РФ в новогоднюю ночь покажут на экранах в вагонах московского метро

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Пассажиры Московского метрополитена смогут посмотреть обращение президента России Владимира Путина в новогоднюю ночь прямо в пути. Трансляция будет вестись на экранах в вагонах поездов столичной подземки, сообщил ТАСС во вторник заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Для тех, кто встретит Новый год в транспорте - на 15 тыс. экранов будем транслировать обращение президента России", - сказал Ликсутов.

Ранее он сообщил, что в период новогодних праздников московское метро продолжит работать в обычном режиме. Проезд в московском метро и на МЦК будет бесплатным всю новогоднюю ночь - с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января.