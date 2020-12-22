Более 18 тыс. пенсионеров стали выпускниками "Серебряного университета" в Москве

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Выпускниками "Серебряного университета" за три года стали свыше 18 тыс. москвичей старшего возраста. Участники проекта могут пройти обучение по интересующему их направлению, а также получить новую профессию, сообщил во вторник ТАСС руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгений Стружак.

"Образовательное направление - одно из самых востребованных в проекте "Московское долголетие". В рамках "Серебряного университета" участники проекта могут не только пройти обучение по интересующему их направлению, но и получить новую профессию, пройти переподготовку и получить дипломы установленного образца. За три года работы университета мы видим, что представители старшего поколения заинтересованы в продолжении образования, готовы получать новую информацию, знания и опыт. Более 18 тыс. человек уже стали выпускниками университета", - сказал Стружак.

В этом году весной из-за пандемии коронавируса занятия в "Серебряном университете" были переведены в онлайн-режим. В настоящее время в удаленном формате по направлениям "Цифровой куратор" и "Домашнее обучение и воспитание (гувернерство)", а также в 16 группах по направлению "Интеллектуальный клуб" занимаются более 1,4 тыс. человек.

Ученики "Серебряного университета" чаще всего выбирают общеразвивающие программы по изучению истории Москвы, памятников мирового искусства, иностранных языков, основ видеомонтажа, создания сайтов и компьютерной графики.

Всего в "Серебряном университете" реализуются 66 программ разных направлений. В апреле этого года на базе университета была открыта Академия "серебряных" наставников, которая стала пространством межпоколенческой коммуникации представителей разных поколений независимо от возраста, профессии, социального статуса и положения. Кроме того, за три года в рамках проекта было проведено более 100 мастер-классов от преподавателей университета.

Реализовывать направления "Серебряного университета" помогают Московский городской педагогический университет (МГПУ) и Московский городской университет управления правительства Москвы.